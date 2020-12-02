В Украине 40% граждан не готовы вакцинироваться против COVID-19 – опрос

В Украине многие граждане заявили, что не готовы вакцинироваться против коронавируса. Даже в случае, если бы это осуществлялось в рамках бесплатной программы в стране.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Он был проведен 28-30 ноября, результаты опубликованы на сайте социологов.

Так, отмечается, что 55% опрошенных выразили готовность лично сделать прививку от COVID-19, если за это не придется платить. А 40% сказали, что нет.

В случае же, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше – 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

Подчеркивается, что сторонников бесплатной вакцинации против коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного – среди молодежи и жителей Киева.

Стоит отметить, что опрос проводился среди 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Напомним, что в последнее время мир активно готовится делать прививки против COVID-19. OBOZREVATEL разобрался, когда вакцина будет доступна в Украине и кто ее получит.

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