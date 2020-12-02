В Украине 40% граждан не готовы вакцинироваться против COVID-19 – опрос
В Украине многие граждане заявили, что не готовы вакцинироваться против коронавируса. Даже в случае, если бы это осуществлялось в рамках бесплатной программы в стране.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Он был проведен 28-30 ноября, результаты опубликованы на сайте социологов.
Так, отмечается, что 55% опрошенных выразили готовность лично сделать прививку от COVID-19, если за это не придется платить. А 40% сказали, что нет.
В случае же, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше – 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.
Подчеркивается, что сторонников бесплатной вакцинации против коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного – среди молодежи и жителей Киева.
Стоит отметить, что опрос проводился среди 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
Напомним, что в последнее время мир активно готовится делать прививки против COVID-19. OBOZREVATEL разобрался, когда вакцина будет доступна в Украине и кто ее получит.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) рассказали, что вакцина от коронавируса в Украине появится в следующем году.
Более того, к концу 2021-го вакцинацию украинцев должны завершить, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик Сергей Комисаренко.