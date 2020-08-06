В Украине 4 новые области могут войти в "красную" зону, – Милованов

В Украине четыре области могут потерять статус "зеленой" карантинной зоны из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов. Он указал, что изменение статуса регионов может произойти уже в понедельник, 10 августа.

"Речь идет о Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается, по крайней мере, один из установленных правительством показателей – коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", – написал он.

Милованов добавил, что в пятницу, 7 августа, Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, где решат, в каких областях повышать уровень опасности.

"В этих областях могут получить свой уровень эпидемической опасности, в зависимости от их состояния распространения COVID-19 – от "зеленого" (низкий) до "красного" ( высокий уровень эпидемической опасности)", – подчеркнул он.

Отметим, что ранее экс-министр пояснил, как в Украине происходит деление регионов на карантинные зоны – от "зеленой" до "красной".

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа в Украине начали действовать новые показатели для оценки эпидемиологической ситуации в связи с пандемией COVID-19.