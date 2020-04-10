В Украине 334 медика заразились COVID-19

В Украине коронавирус COVID-19 диагностировали у 334 медиков.

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Об этом в эфире телеканала "Интер" сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Действительно, у нас с 2 тысяч 203 заболеваний сегодня 334 медицинских работников. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Ежедневно прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч респираторов и костюмами биозащиты, очками – все это сразу поставляется в больницы ", – сказал глава Минздрава.

COVID-19 в Украине

Отметим, что ранее в Ривненской области COVID-19 заразились семь человек, среди них медики, у которых не было симптомов болезни.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Украине официально подтвердили 2203 случая COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус с новой силой ударил по миру – всего заразились уже более 1,6 млн человек.