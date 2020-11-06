В Украине 33 медика умерли от коронавируса на рабочем месте, – глава Минсоцполитики
В Украине зафиксированы 33 летальных случая среди медиков на рабочем месте.
Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, во всех 33 случаях будут обеспечены выплаты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Из них 20 страховых случаев – члены семей погибших получат по 210 тыс. грн и по 1,5 млн грн", – отметила она.
Лазебная добавила, что у трех медработников нет членов семей, поэтому выплат не будет, а еще три случая Минсоцполитики сейчас прорабатывает.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро 6 ноября в Украине официально подтверждено 440 188 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9721 – выявлено за минувшие сутки.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине эпидемия COVID-19 распространяется в "ураганном режиме".
Чиновник также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине близка к катастрофе.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине один из самых низких показателей летальности от COVID-19 в Европе.