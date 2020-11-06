В Украине 33 медика умерли от коронавируса на рабочем месте, – глава Минсоцполитики

В Украине зафиксированы 33 летальных случая среди медиков на рабочем месте.

Как сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, во всех 33 случаях будут обеспечены выплаты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Из них 20 страховых случаев – члены семей погибших получат по 210 тыс. грн и по 1,5 млн грн", – отметила она.

Лазебная добавила, что у трех медработников нет членов семей, поэтому выплат не будет, а еще три случая Минсоцполитики сейчас прорабатывает.

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