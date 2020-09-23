В Украине – 3,5 тысячи новых больных COVID-19: статистика Минздрава на 23 сентября

По состоянию на утро среды, 23 сентября, в Украине официально подтверждены 184 734 случая коронавирусной инфекции. Из них 3497 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 3705 человек (+63 за сутки), а 81 670 пациентов (+1769) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестированы на коронавирусную инфекцию 45 157 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса 22 сентября зарегистрировано в Харьковской области – 403, Тернопольской – 337, Одесской – 287 и Львовской области – 252.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские врачи показали фото легких больного коронавирусом. Они сравнили здоровый орган с пораженным COVID-19.