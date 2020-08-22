В Украине 2328 инфицированных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 22 августа

От COVID-19 в Украине умерли 2244 человека, из них 37 – за минувшие сутки
Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Харьковской области – 291
Статистика по коронавирусу в Украине.
По состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине официально подтвержден 102 971 случай коронавирусной инфекции. Из них 2328 – выявлено за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли 2244 человека (+37 за сутки), а 51 735 пациентов (+657 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Харьковской области – 291, Одесской – 210, Черновицкой – 208, Тернопольской – 206 случаев.
СНБО
СНБО
СНБО
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 22 августа коронавирусом в мире заразились 23,1 млн человек, скончались 803 тыс. За минувшие сутки было выявлено 258 тыс. новых инфицированных.
Новость обновляется...
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!