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1 марта • обновлено в 18:28
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В Украине 2 марта ожидаются сильные порывы ветра: прогноз Укргидрометцентра

1.5т
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В Украине в понедельник, 2 марта (помимо востока), ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах – 25-30 м/с.

Как сообщили в Укргидрометцентре, также в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В западных, северных областях и в Киеве ожидаются дожди, на остальной территории переменная облачность. При этом температура ожидается на уровне +8 +11 градусов.

Погода на 2 марта

Погода на 2 марта

Укргидрометцентр

Погода на 2 марта

Погода на 2 марта

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, прогноз погоды на весну-2020 в Украине рассорил синоптиков. Они поспорили о том, будет в марте тепло или же ударят морозы.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
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