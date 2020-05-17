В Ухань снова нагрянул коронавирус: обнаружены десятки больных без симптомов

Карина Бондаренко Общество 18:08, 17.05.2020 Обновлено: 19:27, 17.05.2020

В китайском городе Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса, зафиксировали 28 новых случаев заражения COVID-19.

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Бессимптомных носителей вируса обнаружили в ходе проведения тестирования всех жителей 14, 15 и 16 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

Коронавирус в Китае

Ни одного больного с активной формой пневмонии, которую вызывает коронавирус, обнаружено не было. Тестирование проводили на добровольной основе.

Всех зараженных COVID-19 поместили под наблюдение врачей.

Как писал OBOZREVATEL ранее, источником коронавируса COVID-19 вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. Инфекция могла попасть на рынок от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.

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