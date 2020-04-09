В УГКЦ разрешили украинцам посещать церкви, несмотря на карантин

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) на время карантина позволил украинцам не исповедоваться и не причащаться, а также не участвовать в воскресных и праздничных богослужениях.

Но если люди таки придут в церковь, то они должны соблюдать правила карантина, так же как и священники. Об этом он заявил в своем обращении к верующим, подробно объяснив, как вести себя в храмах во время Страстной недели и Пасхи. Видео опубликовано на YouTube-канале "Живое телевидение" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы просим, чтобы в наших храмах священники совершали службы без верных, просим быть их во дворе, сохраняя социальную дистанцию и другие санитарные предписания", – отметил Святослав.

Глава УГКЦ освободил верующих от обязательной исповеди и причастия

По словам главы УГКЦ, церковь снимает с верующих обязанность участия в воскресных и праздничных богослужениях и просит оставаться дома. Он подчеркнул, что вместо этого им участвовать в службе через онлайн-трансляции. Кроме этого, добавил, что греко-католикам можно не исповедоваться и не идти к причастию во время карантина.

"Даже в таких обстоятельствах верующие приходят к священнику и просят о святом причастии, и он не имеет морального права отказать. Но я прошу вас, не настаивайте. В нынешних обстоятельствах прошу исповедоваться только в опасности смерти. А святое причастие мы сможем уделять так, как это приписывают строгие правила карантина", – сказал глава УГКЦ Святослав.

Он подчеркнул, что желающие исповедаться смогут сделать это в течение месяца после окончания карантина. А во время причастия посоветовал верующим широко открывать рот и не касаться ими ложечки.

"Само дыхание тоже может быть опасным, поэтому после причастия мы просим наших священников после каждого причастника чинно, ответственно дезинфицировать эту ложечку полотенцем, пропитанным спиртом соответствующей концентрации", – добавил он.

В конце глава УГКЦ Святослав попросил не приносить на этот раз в церковь на освящение иву и пасхальные корзинки.

"Вы сможете освятить их в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, глава семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", – заверил Святослав Шевчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко рассказал, что в условиях жесткого карантина из-за пандемии коронавируса верующие смогут присоединиться к празднованию Пасхи, не выходя из дома.