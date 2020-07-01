В Турцию из Харькова вылетели первые два рейса с туристами. Фото

В ночь на 1 июля в Турцию из Харькова вылетели первые два рейса с туристами во время карантина COVID-19.

Об этом OBOZREVATEL стало известно на сайте аэропорта, а также из публикаций украинцев в социальных сетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рейсы в Анталию осуществили авиакомпании SkyUp Airlines и Azur Air Ukraine. Следующий вылет из Харькова на курорт запланирован на завтра, 2 июля.

В Турцию из Харькова вылетели первые два рейса с туристами hrk.aero

На фото из аэропорта видно, что все путешественники находятся в защитных масках. По их словам, регистрация на рейс проходит как и раньше, добавилась только проверка температуры на входе в терминал и анкета здоровья.

Также в помещении установили защитные стекла на стойках регистрации и поставили дезинфекторы. Отмечается, что Duty Free в аэропорту "Харьков" работает.

"Заметила, что весь персонал в аэропорту очень вежливый. Наверное, все соскучились по работе", "Ура! Первый чартерный рейс вылетел из харьковского аэропорта в Анталию. Счастью нет предела", – пишут украинцы.

Некоторые пользователи подчеркнули, что, несмотря на соблюдение противоэпидемических мероприятий, в аэропорту не придерживаются социальной дистанции. На видео из терминала видно, как люди толпой идут на посадку в самолет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что систему "шведский стол" для туристов изменят в связи с новыми требованиями безопасности из-за пандемии коронавируса.