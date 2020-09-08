В Турции во время отдыха от коронавируса умер украинец. Фото

В Турции от коронавируса скончался турист из Украины.

В Турции от коронавируса внезапно скончался житель Закарпатья, который отправился туда отдыхать вместе со своей семьей.

О его смерти на своей странице в Facebook сообщила супруга Виктория Лях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У меня сейчас не хватает слов, чтобы что-то написать, ты был частью нашего сердца и души, ты был замком с его высокими стенами, нашим спокойствием, нашей радостью, ты, милый, для нас был целой вселенной! Нет, ты не умер, ты будешь жить вечно в наших сердцах и мыслях", – написала она.

Подруга семьи Ирина Гуцол уточнила, что причиной смерти является коронавирус.

В Турции во время отдыха скончался украинец. Facebook Виктории Лях

"У моей подруги Виктории Лях умер муж от коронавируса в Турции. Эта страшная пандемия косит и забирает лучших из лучших", – написала она в Facebook.

Женщина добавила, что Виктория вместе с дочерью находятся в Турции возле мужа, которого должны транспортировать в Украину.

Гуцол добавила, что у мужчины была оформлена страховка на случай заболевания коронавирусом, которая покрыла лечение.

Украинец вместе с семьей отдыхал в Турции. Facebook Виктории Лях

Она пояснила, что скончался украинец на следующий день после того, как закончилось ее действие, и теперь компания отказывается покрывать стоимость репатриации.

Facebook Виктории Лях.

Facebook Ирины Гуцол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября власти Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса.

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