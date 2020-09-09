"Проблем со здоровьем не было, он – спортсмен!" Подробности об украинце, умершем от COVID-19 в Турции

В турецкой Анталии в ночь на 7 сентября от коронавируса умер житель Закарпатья Аттила Лях, который отдыхал там вместе со своей семьей – женой Викторией и 12-летней дочерью.

Мужчину лечили в специальном госпитале и даже планировали перевести в общую палату, однако из-за коронавирусной инфекции у него остановилось сердце. OBOZREVATEL узнал детали трагедии.

Прилетел на отдых, а попал в реанимацию

Супруги Ляхов прилетели в Турцию 16 августа, отдыхали в Кемере. На третий-четвертый день у Аттилы началась слабость и ломота в теле, поднялась температура. 21 августа он обратился к врачу, тест подтвердил диагноз коронавируса. Медики проверили всю семью – у жены Виктории инфекции не обнаружили, а вот у ребенка была легкая форма течения заболевания. Держалась небольшая температура в районе 37 градусов.

"После тестирования их отправили в отель ждать результата, однако на следующий день мужчине стало еще хуже: поднялась температура, началась рвота, его положили в больницу. Виктория с дочкой в это время были на изоляции в отеле. Где они могли заразиться – никто не знает. Вирус же в организме человека может находиться до трех недель", – рассказала OBOZREVATEL подруга Виктории Лях Ирина Гуцол.

По ее словам, уже через пару дней Аттилу перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Вечером мы говорили, ему становилось лучше, должны были переводить, а ночью остановилось сердце. Проблем со здоровьем у мужчины не было, он – спортсмен, сопутствующих болезней тоже не было. Остановку сердца врачи объяснили осложнением от коронавируса. Вика в полном шоке. Представьте себе, вы поехали в отпуск, отель посадил на карантин на 14 дней, не выпускают, муж в больнице, страховка заканчивается, срок путевки тоже", – поделилась она.

Страховая отказывалась оплатить транспортировку тела в Украину

Именно со страховой у семьи возникла проблема. Сначала компания "ВУСО" отказывалась покрывать репатриацию тела в Украину, мотивируя это окончанием медицинского полиса у умершего. Однако через несколько дней сообщила, что "вошли в положение пострадавших и покроет все расходы". Гуцол считает, что страховая пошла на такой шаг из-за огласки в соцсетях. К тому же подключилось еще и украинское консульство: "После окончания страховки он еще несколько дней находился в больнице, а один день пребывания там стоит то ли 750 долларов то ли 750 евро. Мы с Викторией постоянно на связи. Сначала она, конечно, плакала, но потом включила холодную голову и начала оформлять документы".

В страховой "ВУСО" родственникам умершего объяснили, что у Аттилы был обычный страховой полис сроком с 22 августа по 4 сентября, предусматривающий только 14 дней ведения случая заболевания COVID-19.

Мол, страховая оплатила консультации гостиничного врача, транспортировку, пребывания больного в стационаре, в том числе – в палате реанимации на ИВЛ. После окончания действия страховки, в данном случае 4 сентября, расходы несет уже застрахованное лицо – пострадавший. Соответственно, после его смерти и окончания страховки, репатриацию тела должны оплачивать родственники.

Однако страховая вошла в положение семьи и приняла компромиссное решение: оплатить стоимость репатриации тела Аттилы Ляха. Это может стоить 25 тысяч долларов.

Супруги Ляхов на отдыхе Facebook Аттилы Ляха

Чтобы избежать подобных историй, в страховой посоветовали покупать страховой полис AntiCOVID (Stop Covid). Он предусматривает расширенное страхование при короновирусе, в том числе отсутствие ограничения по количеству дней и лечения заболевания.

Виктория Лях вместе с дочерью 9 сентября должны вернуться во Львов. Тело Аттилы Ляха должны доставить 10 сентября. Семья проживает в закарпатском городке Виноградов. Виктория работает парикмахером-стилистом, а Аттила занимался бизнесом.