В Турции кот пробыл под завалами 4 дня и выжил. Видео спасения

Таша Адамович Общество 17:34, 5.11.2020 Обновлено: 17:36, 5.11.2020

Турецкие спасатели извлекли из-под завалов в Измире кота.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале НТВ. Животное провело там после землетрясения четыре дня и выжило (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

3 ноября мэр города Мустафа Тунч Сойер сообщил, что спустя более чем 90 часов после землетрясения из-под завалов живой достали 4-летнюю девочку.

Еще раньше, 2 ноября, спасатели обнаружили живыми 3-летнюю и 14-летнюю девочек.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что при землетрясении в турецкой провинции Измир погибли более 100 человек, еще около тысячи пострадали.

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