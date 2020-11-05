В Турции кот пробыл под завалами 4 дня и выжил. Видео спасения
Сильное землетрясение произошло в турецком Измире 30 октября
Магнитуда составила от 6,6 до 6,9 баллов
Оно привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам
Турецкие спасатели извлекли из-под завалов в Измире кота.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале НТВ. Животное провело там после землетрясения четыре дня и выжило (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
3 ноября мэр города Мустафа Тунч Сойер сообщил, что спустя более чем 90 часов после землетрясения из-под завалов живой достали 4-летнюю девочку.
Еще раньше, 2 ноября, спасатели обнаружили живыми 3-летнюю и 14-летнюю девочек.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что при землетрясении в турецкой провинции Измир погибли более 100 человек, еще около тысячи пострадали.