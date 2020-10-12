В ЦИК предупредили, с каким паспортом не получится проголосовать на выборах

Карина Бондаренко Общество 06:54, 12.10.2020 Обновлено: 06:54, 12.10.2020

Проголосовать на местных выборах-2020 в Украине с паспортом в приложении "Дія" не получится, поскольку на избирательных участках не будет специальных технических устройств.

В Центральной избирательной комиссии порекомендовали идти за получением бюллетеня с документом в виде книжечки или ІD-карты. Об этом написала секретарь ЦИК Елена Гатауллина у себя в Facebook.

"Предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт, по состоянию на сейчас в УИК таких устройств нет", – сообщила секретарь ЦИК.

Она добавила, что отсутствие в паспорте фото, вклеенного в 25 или 45 лет, не является основанием для не выдачи бюллетеня.

Как правильно проголосовать на выборах.
Елена Гатауллина в Facebook

Ранее OBOZREVATEL публиковал видеоинструкцию ЦИК о том, как заполнять бюллетень на местных выборах.

Комментировать
Общество

Смотрите также

У кандидата в депутаты от ОПЗЖ нашли "белый порошок"

В "Слуге народа" заявили о "неизбежном" объединении с ОПЗЖ. Видео

СМИ предрекли Украине очереди на кладбищах из-за COVID-19

Появились подробности о состоянии больного коронавирусом Порошенко

В Беларуси прошел Марш Гордости: задержали больше 450 человек. Все детали, фото и видео