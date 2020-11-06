В ЦИК объяснили, почему не огласили все результаты местных выборов

Согласно избирательному законодательству, до конца суток 6 ноября территориальные избирательные комиссии должны установить результаты местных выборов.

Об этом сказано в сообщении ЦИК в Facebook. Большинство ТИК уже направили свои результаты в Центризбирком.

"Некоторые ТИК пока не прислали результаты, но это не значит, что они их не установили", – сказано в сообщении.

В ЦИК пояснили, что закон не предусматривает сроков предоставления информации территориальными комиссиями в ЦИК. Их задача – уложиться в дедлайны по установлению результатов выборов.

После установления результатов ТИК должны обнародовать их в местных печатных СМИ, на сайте соответствующего совета или ТИК и отправить сообщение о результатах выборов в ЦИК.

ЦИК – о результатах местных выборов Facebook ЦИК

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 25 октября прошли местные выборы-2020. Результаты голосования должны были огласить через 12 дней – не позднее 6 ноября, чего не произошло. Пресс-служба ЦИК пошутила про выборы в США и открестилась от дедлайнов.