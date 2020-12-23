В цифровом банка Sense уже 100 000 клиентов

Альфа-Банк Украина запустил цифровой банк Sense SuperApp. Всего за 26 дней у него появилось 100 000 клиентов, поэтому о банке собрали 26 фактов.

1. Разработка приложения заняла 9 месяцев.

2. Пять недель ушло от идеи до реализации маркетинговой стратегии.

3. В рамках рекламной кампании было сделано 250 креативов.

4. Короткие рекламные ролики Sense набрали более 4,3 миллиона просмотров.

5. Семь личных интервью дали создатели Sense, чтобы рассказать о своих личных смыслах.

6. Мы объединили цифровой банкинг для физических лиц и ФЛП-клиентов. Теперь клиенты-предприниматели могут управлять своими личными и бизнес-счетами в одном приложении.

7. Это единственное финансовое приложение в Украине, в котором работает полноценный видеочат для удаленной идентификации и открытия счета и карты.

8. Стать клиентом Альфы с помощью Sense SuperApp можно всего за 15 минут.

9. Пользоваться digital-картой можно сразу после оформления. Добавить в Google Pay или Apple Pay и платить за покупки.

10. Делать платежи и переводы можно просто перетаскивая иконки. Спасибо drag’n’drop.

11. В Базе знаний банка (нашем внутреннем Google) уже 200 статей о приложении. Их готовят сотрудники банка на основании популярных вопросов пользователей.

12. В первые недели запуска агенты чат-поддержки приложения фиксировали по 400 разговоров в день. То есть около 10 тысяч обращений за месяц.

13. Sense продуман под все шесть чувств: он красивый, тактильный и даже звук ты можешь настроить свой.

14. На рабочий стол можно поставить фото мамы, супруга или любимого котика.

15. Можно создавать шаблоны своих платежей и папки для них.

16. У приложения три языка и три стиля общения: от дружелюбного до делового.

17. Можно читать ленту новостей Now, написанную для тебя. И там уже 6,5 тысяч лайков.

18. Больше всего пользователей Sense живут в Киеве и Киевской области. Но регионы не сильно отстают – украинцы все более digital-продвинутые.

19. Чуть больше половины пользователей – мужчины.

20. Больше всего пользователей Sense SuperApp – в возрасте от 20 до 39 лет.

21. 20 клиентов – долгожители в возрасте от 90 до 95 лет. Ведь удобная технология никогда не сложная.

22. В среднем один клиент заходит в цифровой банк 8-9 раз в месяц.

23. 87 процентов установок сделаны на Android.

24. Находкой оказался открытый Telegram-чат. Сотни клиентов ежедневно пишут в нем замечания и пожелания, получают быструю обратную связь и помогают нам улучшать приложение.

25. В январе будет первое большое обновление и еще больше фишек.

26. Ура, нас уже 100 тысяч. И это меньше, чем за месяц. Это классное число.