В цифровом банка Sense уже 100 000 клиентов
Альфа-Банк Украина запустил цифровой банк Sense SuperApp. Всего за 26 дней у него появилось 100 000 клиентов, поэтому о банке собрали 26 фактов.
1. Разработка приложения заняла 9 месяцев.
2. Пять недель ушло от идеи до реализации маркетинговой стратегии.
3. В рамках рекламной кампании было сделано 250 креативов.
4. Короткие рекламные ролики Sense набрали более 4,3 миллиона просмотров.
5. Семь личных интервью дали создатели Sense, чтобы рассказать о своих личных смыслах.
6. Мы объединили цифровой банкинг для физических лиц и ФЛП-клиентов. Теперь клиенты-предприниматели могут управлять своими личными и бизнес-счетами в одном приложении.
7. Это единственное финансовое приложение в Украине, в котором работает полноценный видеочат для удаленной идентификации и открытия счета и карты.
8. Стать клиентом Альфы с помощью Sense SuperApp можно всего за 15 минут.
9. Пользоваться digital-картой можно сразу после оформления. Добавить в Google Pay или Apple Pay и платить за покупки.
10. Делать платежи и переводы можно просто перетаскивая иконки. Спасибо drag’n’drop.
11. В Базе знаний банка (нашем внутреннем Google) уже 200 статей о приложении. Их готовят сотрудники банка на основании популярных вопросов пользователей.
12. В первые недели запуска агенты чат-поддержки приложения фиксировали по 400 разговоров в день. То есть около 10 тысяч обращений за месяц.
13. Sense продуман под все шесть чувств: он красивый, тактильный и даже звук ты можешь настроить свой.
14. На рабочий стол можно поставить фото мамы, супруга или любимого котика.
15. Можно создавать шаблоны своих платежей и папки для них.
16. У приложения три языка и три стиля общения: от дружелюбного до делового.
17. Можно читать ленту новостей Now, написанную для тебя. И там уже 6,5 тысяч лайков.
18. Больше всего пользователей Sense живут в Киеве и Киевской области. Но регионы не сильно отстают – украинцы все более digital-продвинутые.
19. Чуть больше половины пользователей – мужчины.
20. Больше всего пользователей Sense SuperApp – в возрасте от 20 до 39 лет.
21. 20 клиентов – долгожители в возрасте от 90 до 95 лет. Ведь удобная технология никогда не сложная.
22. В среднем один клиент заходит в цифровой банк 8-9 раз в месяц.
23. 87 процентов установок сделаны на Android.
24. Находкой оказался открытый Telegram-чат. Сотни клиентов ежедневно пишут в нем замечания и пожелания, получают быструю обратную связь и помогают нам улучшать приложение.
25. В январе будет первое большое обновление и еще больше фишек.
26. Ура, нас уже 100 тысяч. И это меньше, чем за месяц. Это классное число.