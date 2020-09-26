В центре Житомира провели праздник в день траура по погибшим в Ан-26

Марина Погорилко Общество 23:43, 26.09.2020 Обновлено: 23:47, 26.09.2020

На улице Михайловской в Житомире в день траура по погибшим в Ан-26 провели спортивные мероприятия в рамках национального фитнес дня.

Соответствующие фото опубликовали в Facebook Житомирского городского совета, анонс мероприятий на 26 сентября можно посмотреть на официальном сайте горсовета.

Анонс мероприятий на 26 сентября в Житомире.
Официальный сайт Житомирского городского совета
Фотоотчет о проведении праздника.
Facebook Житомирского городского совета
В Центре Житомира в день траура провели спортивный праздник.
Facebook Житомирского городского совета
В Житомире провели спортивный праздник в день траура.
Facebook Житомирского городского совета

Такое пренебрежение памятью курсантов, погибших в авиакатастрофе в Чугуеве, причем двое из них были родом из Житомирщины, возмутили заведующую кафедрой экологии Житомирского государственного технологического университета Ирину Коцюбу.

"В стране траур, двое погибших из Житомирщины...., а на Михайловской праздник. Можно было без танцев и гуляний провести этот день... Двое молодых ребят 19 и 21 год. Уже молчу о том, что скопление людей? 100% не буду голосовать за людей, которые в действующем исполкоме и являются депутатами города! Как Вы могли такое допустить..." – написала она в Facebook.

В Житомире провели праздник в день траура.
Facebook Ирины Коцюбы

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