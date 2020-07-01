В центре Тернополя ребенка чуть не похитили на глазах у матери. Видео

Юрий Сергиенко Общество 18:52, 1.07.2020

В центре Тернополя 1 июля пытались похитить ребенка. Схватить маленькую девочку попробовали прямо на глазах у матери.

Инцидент, который произошел на улице Шептицкого, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры на своей странице в Facebook опубликовал Николай Голубев (чтобы посмотреть их, доскроллье до конца новости).

Попытка похищения попала на камеры видеонаблюдения
Facebook Николая Голубева

На видео видно, как мать с ребенком идет по улице и разговаривает по телефону. Когда девочка чуть оторвалась вперед, ее попыталась взять женщина, одетая в куртку, платок и теплую обувь. Однако мать быстро отреагировала и схватила ребенка на руки.

При этом "похитительница" даже не пыталась сразу скрыться. Она постояла несколько секунд возле дороги, а затем перешла на другую сторону.

"Будьте очень осторожными с детьми, вот что было сегодня утром", – прокомментировал видео Голубев.

Попытка похищения попала на камеры видеонаблюдения
Facebook Николая Голубева

Пользователи соцсети предположили, что у женщины не все в порядке с психикой. Некоторые сочли, что она была на спецзадании: "Она просто психически больна, в такую жару надела зимнюю одежду и ведет себя соответственно", "Может на спецзадании, скинула маску, косынку, куртку и юбку и не узнаешь".

Реакция пользователей соцсети на попытку похищения
Facebook Николая Голубева
Реакция пользователей соцсети на попытку похищения
Facebook Николая Голубева

(Видео – Facebook Николая Голубева)

Facebook Николая Голубева
Facebook Николая Голубева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Позняках бывший муж похитил 10-месячного ребенка. Он вместе со своим сообщником вырвали младенца из рук матери.

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