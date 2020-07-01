В центре Тернополя ребенка чуть не похитили на глазах у матери. Видео
В центре Тернополя 1 июля пытались похитить ребенка. Схватить маленькую девочку попробовали прямо на глазах у матери.
Инцидент, который произошел на улице Шептицкого, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры на своей странице в Facebook опубликовал Николай Голубев (чтобы посмотреть их, доскроллье до конца новости).
На видео видно, как мать с ребенком идет по улице и разговаривает по телефону. Когда девочка чуть оторвалась вперед, ее попыталась взять женщина, одетая в куртку, платок и теплую обувь. Однако мать быстро отреагировала и схватила ребенка на руки.
При этом "похитительница" даже не пыталась сразу скрыться. Она постояла несколько секунд возле дороги, а затем перешла на другую сторону.
"Будьте очень осторожными с детьми, вот что было сегодня утром", – прокомментировал видео Голубев.
Пользователи соцсети предположили, что у женщины не все в порядке с психикой. Некоторые сочли, что она была на спецзадании: "Она просто психически больна, в такую жару надела зимнюю одежду и ведет себя соответственно", "Может на спецзадании, скинула маску, косынку, куртку и юбку и не узнаешь".
(Видео – Facebook Николая Голубева)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Позняках бывший муж похитил 10-месячного ребенка. Он вместе со своим сообщником вырвали младенца из рук матери.