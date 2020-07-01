МоваЯзык

Топ-темы:

В центре Тернополя ребенка чуть не похитили на глазах у матери. Видео

Юрий Сергиенко
Общество
835
Женщина в Тернополе пыталась похитить ребенка

Женщина в Тернополе пыталась похитить ребенка.

В центре Тернополя 1 июля пытались похитить ребенка. Схватить маленькую девочку попробовали прямо на глазах у матери.

Инцидент, который произошел на улице Шептицкого, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры на своей странице в Facebook опубликовал Николай Голубев (чтобы посмотреть их, доскроллье до конца новости).

Попытка похищения попала на камеры видеонаблюдения

Попытка похищения попала на камеры видеонаблюдения Facebook Николая Голубева

На видео видно, как мать с ребенком идет по улице и разговаривает по телефону. Когда девочка чуть оторвалась вперед, ее попыталась взять женщина, одетая в куртку, платок и теплую обувь. Однако мать быстро отреагировала и схватила ребенка на руки.

При этом "похитительница" даже не пыталась сразу скрыться. Она постояла несколько секунд возле дороги, а затем перешла на другую сторону.

"Будьте очень осторожными с детьми, вот что было сегодня утром", – прокомментировал видео Голубев.

Попытка похищения попала на камеры видеонаблюдения

Попытка похищения попала на камеры видеонаблюдения Facebook Николая Голубева

Пользователи соцсети предположили, что у женщины не все в порядке с психикой. Некоторые сочли, что она была на спецзадании: "Она просто психически больна, в такую жару надела зимнюю одежду и ведет себя соответственно", "Может на спецзадании, скинула маску, косынку, куртку и юбку и не узнаешь".

Реакция пользователей соцсети на попытку похищения

Реакция пользователей соцсети на попытку похищения Facebook Николая Голубева

Реакция пользователей соцсети на попытку похищения

Реакция пользователей соцсети на попытку похищения Facebook Николая Голубева

(Видео – Facebook Николая Голубева)

Facebook Николая Голубева

Facebook Николая Голубева

Facebook Николая Голубева

Facebook Николая Голубева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Позняках бывший муж похитил 10-месячного ребенка. Он вместе со своим сообщником вырвали младенца из рук матери.

УкраинаТернопольдетипохищение
Поделиться в Facebook
  2. Общество