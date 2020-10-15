В центре Одессы столкнулись два авто: есть жертва и пострадавшие

Мирослав Семенюк Общество 17:00, 15.10.2020 Обновлено: 17:10, 15.10.2020

В четверг, 15 октября, в Одессе на 11-й станции Большого Фонтана произошло смертельное ДТП.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на патрульную полицию, Renault Sandero двигался по Фонтанской дороге в направлении Ванного переулка и не уступил дорогу автомобилю BMW, который ехал по главной дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения пассажирка Renault от полученных травм скончалась на месте, еще две пассажирки машин пострадали.

На месте ДТП работают следователи.

Пассажирка Renault от полученных травм скончалась на месте
dumskaya.net
Renault не уступил дорогу BMW
dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два припаркованных автомобиля и перевернулся.

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