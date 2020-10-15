В центре Одессы столкнулись два авто: есть жертва и пострадавшие

В четверг, 15 октября, в Одессе на 11-й станции Большого Фонтана произошло смертельное ДТП.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на патрульную полицию, Renault Sandero двигался по Фонтанской дороге в направлении Ванного переулка и не уступил дорогу автомобилю BMW, который ехал по главной дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения пассажирка Renault от полученных травм скончалась на месте, еще две пассажирки машин пострадали.

На месте ДТП работают следователи.

Пассажирка Renault от полученных травм скончалась на месте dumskaya.net

Renault не уступил дорогу BMW dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два припаркованных автомобиля и перевернулся.