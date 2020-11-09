В центре Львова водитель такси избил клиента. Видео

В центре Львова водитель такси избил клиента, который хотел ехать вместе со своей собакой.

Как рассказал ZAXID.NET 26-летний пострадавший Айтал Сергеев, поздно вечером 7 ноября он вместе с девушкой и собакой породы хаски возвращались от родителей и вызвали такси Bolt на ул. Кривоноса. Вызывая такси, парень выбрал категорию Pets, которая позволяет перевозить животных в салоне.

"Приехал водитель и сказал, что не повезет собаку, потому что она большая. Я сказал ему, что вызвал такси категории Pets. Он ответил, что Pets – это не собаки, и начал ссориться. Нас не пустили внутрь авто, разговор происходил через открытую дверь . Я закрывал ее и в этот момент водитель выбежал из машины и начал бить меня по лицу, разбил очки", – сказал Сергеев.

После этого, по словам парня, водитель сел в автомобиль Toyota Corolla и пытался скрыться с места происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я вышел на дорогу, стал перед машиной, чтобы он не поехал. Водитель поехал на меня, провез на капоте несколько метров. В тот момент я держался за дворники и согнул один. Водитель остановил авто, выбежал и снова начал меня бить", – подчеркнул пострадавший, добавив, что ему пришлось использовать перечный баллончик.

Сергеев написал заявление на водителя в полицию и пойдет снимать побои. Он подозревает, что у него сломан нос, а также выбит зуб.

В Нацполиции Львовщины сообщили, что по факту избиения открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ.

Парень рассказал, что не впервые пользуется такси Bolt с собакой, он имел с собой намордник и одел бы его собаке по просьбе водителя. По словам Сергеева, ранее был случай, когда водитель принимал заказ и не смотрел, что стоит категория Pets, но тогда просто отказывался от заказа и конфликтов не возникало.

В службе Bolt заверили, что заблокировали этого водителя в приложении вызова такси.

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