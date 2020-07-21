В центре Луцка устроили "грязные танцы" под ночным клубом. Видео 18+
В Луцке средь бела дня девушки в коротких мини-юбках устроили танцы, привлекая внимание потенциальных клиентов ночного клуба.
Видео опубликовано в Telegram-канале Teza. Пиар-акция прошла в субботу, 19 июля, ее свидетелями стали обычные прохожие, в том числе мамы с детьми. Девушки танцевали на пересечении улиц Винниченко и Сверстюка под громкую музыку.
По данным местных СМИ, вскоре на место происшествия вызвали полицейских. После их общения с администрацией клуба и танцовщицами инцидент был прекращен.
Как писал OBOZREVATEL, накануне элитный ночной клуб в Киеве поймали на нарушении карантина.
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