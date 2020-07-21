В центре Луцка устроили 'грязные танцы' под ночным клубом. Видео 18+

В Луцке средь бела дня девушки в коротких мини-юбках устроили танцы, привлекая внимание потенциальных клиентов ночного клуба.

Видео опубликовано в Telegram-канале Teza. Пиар-акция прошла в субботу, 19 июля, ее свидетелями стали обычные прохожие, в том числе мамы с детьми. Девушки танцевали на пересечении улиц Винниченко и Сверстюка под громкую музыку.

По данным местных СМИ, вскоре на место происшествия вызвали полицейских. После их общения с администрацией клуба и танцовщицами инцидент был прекращен.

Как писал OBOZREVATEL, накануне элитный ночной клуб в Киеве поймали на нарушении карантина.