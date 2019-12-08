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8 декабря • обновлено в 09:55
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В центре Киеве развязалась массовая драка: в сеть попало видео

8.2т
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В центре Киева на площади около метро "Палац Спорта" произошла массовая драка с участием подростков.

Об этом в Telegram сообщает "Киев Оперативный". На кадрах видна драка с участием нескольких человек, при этом свидетели снимают происходящее на телефоны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

Иллюстрация

Иллюстрация

t.me/KyivOperativ

Новости
"Кулачным боем не обошлось": на Троещине устроили массовую драку со стрельбой. Видеофакт

"Ничему не учат полицию Печерского района вопиющие случаи массового избиения подростками прямо под Дворцом Спорта. Ну, не умеете учиться, то держите новые масштабные драки", – сказано в сообщении под видео.

Из происходящего в ролике не ясно, что стало причиной начала драки. Также неизвестно точное количество людей, которые участвовали в драке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве в одном из кафе на ул. Константиновской произошел конфликт со стрельбой; причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина Киев
Теги
Драка полиция
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Комментарии
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22
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
""Ничему не учат полицию !"__Все пишущие такие поучения сами тоже ничему не учатся. Это единственное , что они умеют.)))))
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
А где доблесный прославленый и прославляющий Слугами народ МВС Аваков?
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Колибаба Николай, вот признайся, сколько калорий ты потратил, чтобы сочинить эту удивительно ПУСТУЮ глупость??
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это Эвропа?))))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Чистяков Шурик, это дети,- цветы жизни).
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