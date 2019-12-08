В центре Киеве развязалась массовая драка: в сеть попало видео

В центре Киева на площади около метро "Палац Спорта" произошла массовая драка с участием подростков.

Об этом в Telegram сообщает "Киев Оперативный". На кадрах видна драка с участием нескольких человек, при этом свидетели снимают происходящее на телефоны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

Иллюстрация t.me/KyivOperativ

"Ничему не учат полицию Печерского района вопиющие случаи массового избиения подростками прямо под Дворцом Спорта. Ну, не умеете учиться, то держите новые масштабные драки", – сказано в сообщении под видео.

Из происходящего в ролике не ясно, что стало причиной начала драки. Также неизвестно точное количество людей, которые участвовали в драке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве в одном из кафе на ул. Константиновской произошел конфликт со стрельбой; причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко.

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