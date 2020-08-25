В центре Донецка бюст террориста "Гиви" установили рядом с памятником Кобзону

В центре Донецка террористы “ДНР” установили бюст так называемого командира незаконного вооруженного формирования "Сомали" Михаила Толстых по кличке "Гиви".

Об этом сообщили Новости Донбасса. Событие произошло утром 25 августа на "Аллее славы", которая расположена в парке имени Ленинского комсомола.

Рядом находятся бюсты бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко и певца Иосифа Кобзона, который поддерживал группировку.

Как сообщил Telegram-канал donetchanyn, на церемонии открытия присутствовал главарь “ДНР” Денис Пушилин.

"В Донецке открыли бюст Гиви, рядом с бюстом Кобзону. Пушилин приехал лично присмотреть место для своего", – написал donetchanyn.

Также об открытии бюста сообщил в Twitter представитель ОРДЛО в делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, блогер Денис Казанский.

"В Донецке открыли памятник Гиви. "Спасибо, что защитил Донбасс от пенсий и зарплат! Как хорошо, что теперь приходится жить в нищей криминальной дыре", – сказали благодарные жители на церемонии открытия", – написал Казанский.

Блогер рассказал об открытии бюста "Гиви" (Twitter Дениса Казанского)

В Донецке открыли бюст террориста "Гиви" (Telegram-канал donetchanyn)

На церемонии присутствовал главарь "ДНР" Пушилин (Telegram-канал donetchanyn)

До 2014 года эта часть парка была посвящена исключительно памяти советских воинов, которые воевали за Донбасс во время Второй мировой войны.

Рядом находятся бюсты бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко и певца Иосифа Кобзона (Telegram-канал donetchanyn)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главарь банды "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви") был ликвидирован 8 февраля в оккупированном Донецке.

Для убийства террориста был использован реактивный огнемет "Шмель".

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