В трусах и с пивом: Юзика из "Слуги народа" засекли на пляже под Одессой

Борис Бондарь Общество 20:17, 20.07.2020 Обновлено: 20:38, 20.07.2020

В курортном поселке Грибовка под Одессой на пляже заметили депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова.

Об этом сообщило издание Klymenko Time. Бывший артист "Квартала-95", известный как Юзик, стоял на пляже с бокалом пива и в трусах, общаясь с одним из отдыхающих.

Верховная Рада ушла на каникулы 17 июля, и некоторые нардепы ввиду карантинных ограничений во всем мире предпочли зарубежным отечественные курорты.

Юрия Корявченкова заметили на пляже в Грибовке
(Klymenko Time)
Нардеп держал в руках стакан с пивом
(Klymenko Time)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ноябре 2019 года разгорелся скандал из-за разговора, который "слил" в свой Telegram-канал исключенный из "Слуги народа" народный депутат Антон Поляков. Юзик на записи пытался "порешать" выгодные дела.

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