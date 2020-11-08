В трех областях Украины не выявили новых смертей от COVID-19

В Украине за минувшие сутки в трех регионах не зарегистрировали ни одного случая смерти пациентов от осложнений коронавирусной болезни.

Это следует из данных сайта СНБО. Отметим, что 7 ноября вирус унес жизни еще 138 украинцев, а в целом этот показатель достиг 8450.

Однако в Кировоградской, Черниговской и Донецкой области (информация о заболеваемости на оккупированных территориях в официальной статистике отсутствует) не было зафиксировано летальных случаев от COVID-19.

Зато диагноз коронавирус поставили еще нескольким сотням жителей указанных регионов:

Донецкая область – 361 (всего 13 907);

Черниговская область – 107 (в целом 10 054);

Кировоградская область – 74 (всего 3092).

Побороть болезнь удалось еще 79 и 15 жителям Донетчины и Кировоградщины. В то же время на Черниговщине от COVID-19 не выздоровел ни один пациент.

На Донетчине, Черниговщине и Кировоградщине 7 ноября не было зафиксировано смертей от коронавируса СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Денис Казанский заявил, что на оккупированных территориях Донецкой области наступила гуманитарная катастрофа из-за большой смертности от коронавируса.