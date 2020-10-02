В Токмаке источником распространения COVID-19 стал продовольственный рынок
В Токмаке Запорожской области одним из источников распространения коронавируса стал продовольственный рынок, где зафиксировано много случаев инфицирования среди работников.
Об этом сообщило издание 061.ua со ссылкой на слова заместителя директора ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МЗ" Александра Мащака. Рынок собираются закрыть.
"Мы провели эпидемическое расследование. Источником распространения коронавируса в Токмаке стал агропродовольственный рынок. Там заболело большое количество как реализаторов, так и работников рынка, в том числе ветеринаров. Сейчас стоит вопрос о запрете его функционирования. Фактически весь город его посещал. Пошла цепная реакция", – сказал Мащак.
На брифинге представители лабцентру напомнили, что Токмак, а также Мелитополь, Пологовский и Ореховский районы отнесены к "оранжевой" зоне.
Токмак является лидером по заболеваемости COVID-19 в Запорожской области. В городе по состоянию на 2 октября зафиксировано 375,8 случаев заражения на 100 тыс. человек, что превышает предельный уровень, установленный Минздравом, в 8,3 раза.
За последние сутки по состоянию на 2 октября, в Запорожской области зарегистрировано 156 случаев заболевания коронавирусом.
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2 октября в Украине официально подтвержден 217 661 случай коронавирусной инфекции. Из них 4633 обнаружены за минувшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерло уже 4261 человек (+68 за сутки), а 96 591 пациентов (+2 193) полностью побороли болезнь.