В Токмаке источником распространения COVID-19 стал продовольственный рынок

В Токмаке Запорожской области одним из источников распространения коронавируса стал продовольственный рынок, где зафиксировано много случаев инфицирования среди работников

Об этом сообщило издание 061.ua со ссылкой на слова заместителя директора ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МЗ" Александра Мащака. Рынок собираются закрыть.

"Мы провели эпидемическое расследование. Источником распространения коронавируса в Токмаке стал агропродовольственный рынок. Там заболело большое количество как реализаторов, так и работников рынка, в том числе ветеринаров. Сейчас стоит вопрос о запрете его функционирования. Фактически весь город его посещал. Пошла цепная реакция", – сказал Мащак.

На брифинге представители лабцентру напомнили, что Токмак, а также Мелитополь, Пологовский и Ореховский районы отнесены к “оранжевой" зоне.

Токмак является лидером по заболеваемости COVID-19 в Запорожской области. В городе по состоянию на 2 октября зафиксировано 375,8 случаев заражения на 100 тыс. человек, что превышает предельный уровень, установленный Минздравом, в 8,3 раза.

За последние сутки по состоянию на 2 октября, в Запорожской области зарегистрировано 156 случаев заболевания коронавирусом.

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