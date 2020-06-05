В ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят "воров в законе" и Донбасс

В пятницу, 5 июня, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят возвращение Донбасса в состав Украины и легализацию Верховной Радой "воров в законе".

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Хотят ли жители оккупированных территорий возвращаться к полноценной жизни в составе Украины?

Почему депутаты Верховной Рады легализовали "воров в законе" и проголосовали за борьбу с ними?

В эфире ток-шоу ожидается также прямое включение врачей из города Светлодарск (Донецкая область).

Гости студии:

Алексей Резников, вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционного платфрма - За жизнь";

Ирина Верещук, народный депутат, "слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Андрей Костин, народный депутат, "слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, "Европейская Солидарность", председатель Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

Владимир Вятрович, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Александра Устинова, народный депутат, "ГОЛОС";

Игорь Клименко, председатель Национальной полиции Украины;

Святослав Пискун, Генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);

Давид Сакварелидзе, заместитель Генерального прокурора Украины (2015-2016);

Сергей Старенький, председатель Государственной пенитенциарной службы Украины (2014);

Коба Накопия, депутат парламента Грузии;

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016-2019);

Игорь Козловский, ученый, пленный боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 4 июня, Верховная Рада приняла законопроект об ответственности за преступления, который вводит в Уголовный кодекс понятие "вор в законе".

При рассмотрении законопроекту нардепам включили аудиозапись разговоров между криминальными авторитетами, которые высказывали опасения за его принятие.