В TikTok появился новый опасный челлендж

Карина Бондаренко Общество 02:20, 9.09.2020 Обновлено: 08:08, 9.09.2020

Пользователи TikTok запустили новый опасный челлендж. Блогеры делают свои зубы ровнее с помощью пилочки для ногтей и снимают это на видео.

По словам доктора Бенджамина Винтерса, эта процедура может оказаться очень вредной для здоровья, пишет BuzzFeed.

При этом блогеры утверждают, что их зубы действительно стали ровнее, а им удалось сэкономить на стоматологии.

"Я врач и я знаю, сколько эмали можно удалить без вреда для здоровья. Спиливать свои зубы – это действие, последствия которого вы никогда не сможете исправить", – отметил стоматолог.

По словам врача, если удалить слишком много эмали, можно повредить нерв, что вызовет сильную боль. Кроме того, спиленные в домашних условиях зубы могут стать намного чувствительнее.

Винтерс призвал недовольных своими зубами людей обращаться к профессионалам, а не экспериментировать со своим здоровьем дома.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, компания Facebook представила свой аналог популярного приложения TikTok. Новый сервис для записи коротких видео получил название Reels.

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