На Тернопольщине медики массово заразились коронавирусом: выяснилась причина

Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш пояснил большое количество зараженных коронавирусом COVID-19 медиков в области тем, что большая часть тестов проводилась именно для них, а также тем, что медперсонал подвергается наибольшему риску заражения.

"Я это поясняю очень просто. Из 310 проведенных тестов по Монастырисскому району 235 были сделаны врачам, из них 32 оказались инфицированными. Кого мы должны были выявлять? Мы шли по цепи, проверяли всех врачей", – заявил Труш в эфире ObozTV.

Чиновник сказал, что "на данный этап Тернопольская область готова к COVID-19 настолько, насколько может быть готова. К COVID-19 не готов весь мир, не то что Тернопольская область".

В то же время, по его словам, на сегодня больницы области "обеспечены всем, чем могут быть обеспечены". Область постоянно получает грузы со средствами защиты. Так, 6 апреля приехал один груз, 7 апреля ожидается следующий. "Приехали защитные костюмы, очки и маски", – рассказал Труш.

В Тернопольской ОГА назвали две причины заражения 44 медиков

В то же время он констатировал, что рассчитать, на сколько дней или недель хватит этих средств, невозможно, поскольку невозможно предугадать, с какой скоростью будет распространяться коронавирус.

В этом контексте чиновник заметил: "На самом деле, мы сами режиссеры этого пика. Чем меньше народа будет находиться на улице, общаться друг с другом напрямую, чем больше мы будем соблюдать все необходимые мероприятия по карантину, тем мы этот пик передвинем, тем меньшей будет летальность".

Он также сообщил о том, что, несмотря на религиозность жителей области, у них есть понимание опасности нового заболевания. В качестве доказательства Труш привел пример похорон священника, умершего от коронавируса. Его тело не заносили в храм, а попрощаться с покойным на кладбище пришли только самые близкие люди.

Как писал OBOZREVATEL:

27 марта стало известно о том, что в Монастырисском районе Тернопольской области возросло количество больных коронавирусом. В регионе было зафиксировано 35 инфицированных, 18 из них – медицинские работники.

По состоянию на 6 апреля заболевших медиков было уже 44.

Врачи из Монастыриска обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором заявили, что в больницах отсутствуют средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. Президент пообещал решить проблему.

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