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25 марта • обновлено в 23:40
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В Тернопольской области уже 12 заболевших коронавирусом: кто они

1.2т
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В Тернопольской области количество заболевших коронавирусом выросло до 12 человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом вечером в среду, 25 марта. При этом накануне была зафиксирована первая жертва – 68-летний мужчина.

Среди инфицированных также оказались четверо врачей, трое из них – из Монастырского района, еще один – из Бучацкого.

Список заболевших COVID-19 в Тернопольской области:

  • 1 пациент из города Залещики. Мужчине 57 лет. Находится в Тернопольской больницы скорой помощи.

  • 1 пациент с Монастырского района. Мужчине 54 года. Находится в Тернопольской больницы скорой помощи.

  • 1 пациентка с Монастырского района, жена больного COVID-19. Женщине 48 лет. Находится в Тернопольской больницы скорой помощи.

  • 1 пациентка с Монастырского района, медсестра. Женщине 41 год. Сейчас она в реанимационном отделении Монастыриской больницы.

  • 1 заболевший COVID-19 из Тернополя мужчине 55 лет. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.

  • 1 пациент – житель села Швейка, которому 62 года. Мужчина находится в Монастыриской больнице.

  • 1 пациент – житель Монастыриска, которому 63 года. Мужчина находится в Монастыриской больнице.

  • 2 – семейные врачи с Монастырского района.

  • 1 – врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырского района.

  • 1 – врач Монастыриской больницы, житель Золотого Потока Бучацкого района.

  • 1 человек умер – житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет.

Коронавирус ударил по Тернопольщине

Коронавирус ударил по Тернопольщине

Как писал OBOZREVATEL, МОЗ вечером сообщил о 145 заболевших COVID-19, из которых скончался уже пятый пациент. Сильнее всего инфекция ударила по Киевской области, где вместе со столицей обнаружено 58 пациентов.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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