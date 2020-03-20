В Тернопольской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации

В Тернопольской области, где 20 марта зарегистрировали первый подтвержденный случай заболевания короновирусом, вводят режим чрезвычайной ситуации.

Он будет действовать с 21 марта. Об этом сообщил депутат областного совета Богдан Лихой в Facebook.

"В связи с лабораторно подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в Залищицком районе областной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС классифицирована медико-биологическая чрезвычайная ситуация, а с 00:00 часов 21.03.2020 на территории Тернопольской области введен режим чрезвычайной ситуации", – написал он.

Коронавирус в Тернопольской области Коллаж

Отметим: всего в Украине по состоянию на 20 марта подтвержден уже 41 случай заражения людей коронавирусом.

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 20 марта решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Таким образом, в стране было уже пять областей с режимом ЧС (до этого ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской) плюс столица. С 21 марта к ним присоединится шестая область – Тернопольская.

При этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что режим чрезвычайной ситуации 21 марта может быть введен также во Львовской и Харьковской областях.

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