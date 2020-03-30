В Тернопольской области подтвердили 18 новых случаев COVID-19

В Тернопольской области до 78 человек увеличилось количество больных коронавирусом COVID-19. Зафиксировано 18 новых случаев.
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Такие данные областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 понедельника, 30 марта, опубликованы в официальном телеграм-канале Тернопольского штаба по борьбе с COVID-19.
rbc.ua
Большинство заболевших – жители Монастырского района:
58 – жители Монастырского района (1 – летальный)
9 – жители Залещицкого района
5 – жители Козовского района
2 – жители города Тернополя
2 – жители Кременецкого района
1 – житель Тернопольского района
1 – житель Бережанского района
Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине коронавирусом заболели 548 человек. За последние сутки было обнаружено 68 новых случаев заражения.
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