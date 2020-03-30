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30 марта • обновлено в 23:49
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В Тернопольской области подтвердили 18 новых случаев COVID-19

2.3т
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В Тернопольской области до 78 человек увеличилось количество больных коронавирусом COVID-19. Зафиксировано 18 новых случаев.

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Такие данные областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 понедельника, 30 марта, опубликованы в официальном телеграм-канале Тернопольского штаба по борьбе с COVID-19.

В Тернопольской области подтвердили 18 новых случаев COVID-19

rbc.ua

Большинство заболевших – жители Монастырского района:

  • 58 – жители Монастырского района (1 – летальный)

  • 9 – жители Залещицкого района

  • 5 – жители Козовского района

  • 2 – жители города Тернополя

  • 2 – жители Кременецкого района

  • 1 – житель Тернопольского района

  • 1 – житель Бережанского района

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине коронавирусом заболели 548 человек. За последние сутки было обнаружено 68 новых случаев заражения.

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Автор
Юрий Сергиенко
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