В Тернопольской области подтвердили 18 новых случаев COVID-19

В Тернопольской области до 78 человек увеличилось количество больных коронавирусом COVID-19. Зафиксировано 18 новых случаев.

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Такие данные областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 понедельника, 30 марта, опубликованы в официальном телеграм-канале Тернопольского штаба по борьбе с COVID-19.

rbc.ua

Большинство заболевших – жители Монастырского района:

58 – жители Монастырского района (1 – летальный)

9 – жители Залещицкого района

5 – жители Козовского района

2 – жители города Тернополя

2 – жители Кременецкого района

1 – житель Тернопольского района

1 – житель Бережанского района

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине коронавирусом заболели 548 человек. За последние сутки было обнаружено 68 новых случаев заражения.

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