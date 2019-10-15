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15 октября • обновлено в 11:08
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В Тернополе устроили облаву на призывников: разгорелся скандал

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В Тернополе запаниковали из-за облавы сотрудников военкомата на молодых мужчин. Из-за задержания потенциальных призывников возле здания военкомата собрались родители задержанных с адвокатами.

Об этом сообщает издание 20 минут. Родственники заявили, что неизвестные заламывали парням руки и насильно увозили в военкомат.

Забирали парней у ночных клубов и магазинов, а также у автовокзалов. Очевидцы также рассказали, что некоторых из них держат в военкомате уже несколько дней.

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"Моего сына забрали в пятницу, когда он вышел в магазин. Живем в Козовой, сыну уже 26 лет и он не скрывался от службы в армии. Поселок у нас небольшой, все друг друга знают. Тарас не уклонялся и не скрывался. Могли бы просто прийти и вручить повестку по-человечески. Поговорить с сыном нормально не могу. Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы под конвоем его вывели ко мне на несколько минут", – рассказал отец одного из задержанных Петр Березюк.

Он добавил, что парней держат в жутких условиях.

"Он весь грязный, как свинья. Я хотел дать ему одежду чистую, но сын сказал, что нет смысла, так как все ребята там сейчас такие. Там, где они сейчас, грязно. Привез ему еды, печенья, чтобы передать, а меня допрашивают, не передаю ничего запрещенного – наркотиков или спиртного. У людей есть совесть? Они смеются над нами. Никакого нормального отношения. О какой службе можно говорить, когда дети озлобились на нашу армию из-за такого отношения?" – сообщил Березюк.

В то же время начальник сектора Тернопольского отделения ГУНП Андрей Кульчицкий заявил, что парней не задерживали, а "пригласили" в военкомат, где они "отдыхают".

Некоторых из них удалось освободить под подписки о прохождении комиссии в определенные даты.

В Тернополе устроили облаву на призывников

В Тернополе устроили облаву на призывников

20 минут

В Тернополе устроили облаву на призывников

В Тернополе устроили облаву на призывников

20 минут

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине стартовал осенний призыв в армию. Стало известно, кого и куда будут забирать.

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Место
Украина Тернополь
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так нет капитуляции же? Почему не хотят защищать ридну Украину?
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, Хотя военкомы трусливы,там можно было и мандюлей получить!!!!)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нужно принять закон не хочет служить оплати деньгами столько сколько стоит контрактник за это время и все вопросы
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