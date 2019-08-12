Швырнул креслом в голову: в Тернополе разгорелся скандал в местном оркестре

Из Тернопольского муниципального оркестра уволились практически все музыканты. Причиной стало нападение его руководителя на одного из артистов.

Как пишет ТСН, он бросил ему в голову креслом во время репетиции. В итоге пострадавший Мирон Стасишин получил контузию глаза и гематому верхнего века (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Неадекватное поведение руководителя оркестра вызвало возмущение в творческом коллективе, и люди решили требовать его отстранения. "Руководитель приходит на работу в алкогольном опьянении и бьет старшего мужчину креслом по голове. Это для меня недопустимо остаться в таком коллективе. Я просто написал заявление и ушел отсюда", – рассказывает Виталий Вернюк, артист Тернопольского муниципального "Оркестра воли".

Музыканты утверждают, что Стасишин получил тяжелые травмы из-за того, что осмелился намекнуть дирижеру о попойках. "Обижали его, поэтому не стерпел и избил подчиненного", – оправдывается дирижер Владимир Грицай.

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Однако на вопрос журналистов о том, приходил ли агрессивный руководитель оркестра на работу нетрезвым, Грицай ответил по-философски и с сарказмом.

В связи с произошедшим музыканты обратились в полицию. Там открыли уголовное производство за избиение артиста. Также чиновники горсовета объявили выговор дирижеру, но оснований для увольнения руководителя не видят.

Оркестр, где произошел скандал Скриншот видео

"У нас есть уволенные люди по собственному желанию, которые выразили свой протест таким образом против руководителя существующего, который сейчас остается по контракту руководителем "Оркестра воли", – говорит Александр Смык, руководитель управления культуры Тернопольского горсовета.

Что касается самого скандального руководителя оркестра, то он уже начал набор новых музыкантов — по предварительным данным, уже есть треть коллектива. Уволенные же в знак протеста музыканты ищут новую работу.

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