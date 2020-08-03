В Тернополе пассажиры поезда подняли бунт и остановили его, несмотря на запрет

Жители Тернополя, возмущенные отнесением города к "красной" карантинной зоне, устроили бунт в поезде и остановили его, несмотря на запрет.

Об инциденте на сессии городского совета 3 августа рассказал мэр Тернополя Сергей Надал, пишет 0352.ua По его словам, тернополяне были не согласны с тем, что в городе теперь запрещена остановка поездов и таки добились ее, следуя из Херсона.

"Там ехало 85 тернополян, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда тернополяне подняли бунт, начальник поезда таки согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", – рассказал Надал.

Он также зачитал сообщение от жителей города, которые стали заложниками в поезде "Киев – Трускавец", отметив, что в мэрии получают "массу обращений" такого рода от граждан.

"Сейчас находимся в поезде №49, на который "Укрзалізниця" нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в "красную" зону. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в четыри утра во Львове. Нас таких заложников – 15 только в вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе?" – возмущаются люди.

Позже "Укрзалізниця" официально объявила о запрете остановок 11 пассажирских поездов в Тернополе и Луцке. Компания пообещала пассажирам, которые планировали ехать этими составами, возместить полную стоимость билета и назвала условие возобновления остановок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольском городском совете высказали несогласие с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной" зоне карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19.