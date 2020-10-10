В Тернополе от COVID-19 умер врач-анестезиолог. Фото

От осложнений COVID-19 8 октября умер врач-анестезиолог-реаниматолог Тернопольской центральной районной больницы Олег Петренко.

Мужчине было 66 лет. Об этом 10 октября на странице в Facebook сообщила пресс-служба управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации.

По информации управления, это уже шестая смерть медика в области от коронавируса.

В Тернопольской ЦРБ Петренко работал с 2006 года. Дважды находился в Ливии, работая по контракту медиком. Окончательно вернулся работать в тернопольскую больницу в 2017 году.

В свое время он был врачом-анестезиологом в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии городской клинической больницы №3 и больницы скорой помощи в Тернополе.

"Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое – смерть близкого человека. Медика, который до последнего спасал других от COVID-19. Сам не смог", – написали в областном управления здравоохранения.

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