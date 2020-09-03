В Тернополе на миллионной взятке погорел чиновник ДФС. Фото

Ольга Липич Общество 13:17, 3.09.2020 Обновлено: 13:17, 3.09.2020

В Тернополе задержали на взятке начальника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в области Олега Дурняка.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, чиновник совместно с подчиненным руководителем отдела требовали $ 37 тысяч (1 млн грн) у местного бизнесмена. За эту сумму злоумышленники обещали коммерсанту переквалифицировать на более мягкую статью уголовного производства по делу о якобы неуплате налогов.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным правоохранителям о подозрении.

Чиновник ДФС погорел на взятке в миллион гривен
Фото: ssu.gov.ua

В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы
Фото: ssu.gov.ua
Олега Дурняка задержали в Тернополе
Фото: ssu.gov.ua
Он требовал взятку у местного бизнесмена
Фото: ssu.gov.ua

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол уточнил, что чиновника задержали на улице Купчинського.

"Скольким предпринимателям этот хлам за время своей позорной службы, не давал возможности работать, развиваться..это только оно знает. Но сколько бы веревке не виться – конец наступит. Вот так позорно будут заканчивать свою "службу" подобные подлецы", – написал он.

Олег Дурняк
Фото: Михаил Апостол / Facebook
Фото: ssu.gov.ua
Михаил Апостол / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего руководителя компании, учредителем которой является НАК "Нафтогаз", заподозрили в хищении 1,7 миллиона гривен.

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