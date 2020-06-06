В Тернополе мыши сьели марихуану-вещдок: подозреваемого пришлось отпустить

В районном суде Тернополя оправдали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны. В зале вынесения приговоров неожиданно оказалось, что марихуану-вещественное доказательство съели мыши.

Так было указано в отчете полиции, сообщает местное издание "Свобода".

Заседание суда шло по делу, расследование которого началось в 2017 году. Государственный прокурор, выступавший на стороне обвинения, не смог объяснить, что произошло с вещдоком в виде пакетика с наркотическим веществом. Однако в письме следственного управления ГУНП Тернопольской области указано, что во время проверки наличия вещественного доказательства, удалось найти только небольшие кусочки упаковки, в которой хранилась марихуана. Отметили также, что это стало следствием ненадлежащего их хранения, так как вещдоки были свалены на полу в углу помещения. При этом везде были следы мышиного помета.

В Тернополе мыши сьели марихуану-вещдок Myslo

Из-за отсутствия доказательств и отрицания своей вины самим подозреваемым его признали невиновным и отпустили.

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