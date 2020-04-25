Мужчина, покончивший жизнь самоубийством на обсервации в Тернополе, пробыл в городской больнице №3 меньше недели.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Журналисты выяснили, что на обсервации в медучреждении находятся два десятка человек. Их разместили в отдельных палатах с трехразовым питанием, душем и туалетом.

"Он у нас находился с двадцатого числа по направлению семейного врача. Температуры не было, чувствовал себя нормально, общался абсолютно адекватно с врачами", – рассказал директор больницы Юрий Лазарчук.

В Тернопольской больнице №3 повесился мужчина Коллаж

В обед мужчина поел, а уже для ужина дверь не открыл. Когда их выбили, пациент был в петле без признаков жизни.

У мужчины было четверо детей и жена. Известно, что несколько лет он работал в Польше. Почему он покончил с собой, выясняют правоохранители.

Напомним, на 25 апреля в Тернопольской области зафиксировано 565 случаев заражения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе на праздник Пасхи от коронавируса COVID-19 умерла 43-летняя украинка.

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