В Тернополе иностранец забрал дочь из больницы, где умерла его жена с COVID-19

В Тернополе иностранец забрал ребенка из больницы, где после родов 26 августа умерла его жена.

Об этом сообщило местное издание "Тернополь". После смерти матери новорожденная девочка сама месяц лежала в больнице. Вместе с мужчиной из-за границы приехали также бабушка и другие родные младенца.

Встретил новоиспеченный отец свою дочь, как пишет издание, со слезами на глазах.

Житель Замбии забрал свою дочь из больницы Тернополя Фото: ternopil.te.ua

Девочка некоторое время находилась в педиатрическом отделения для недоношенных детей. В ближайшее время иностранцы вместе с ребенком планируют вернуться на родину.

Вместе с ним в Тернополь приехали родственники Фото: ternopil.te.ua

Напомним, 26 августа в Тернополе в послеродовом периоде умерла 29-летняя гражданка Замбии. Женщину госпитализировали в ургентном порядке, было проведено экстренное кесарево сечение. На 9 день после операции у роженицы возникла полиорганная недостаточность, ее сердце остановилось. В результате исследований у умершей диагностировали коронавирус. Ребенка спасли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии от осложнений коронавируса после родов (COVID-19) умерла жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина – Наталья.