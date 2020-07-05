В Тернополе дети заразились коронавирусом в детском саду, его закрыли на карантин

Марина Погорилко Общество 17:56, 5.07.2020

Детский сад №6 в Тернополе закрыли на 14-дневный период из-за вспышки коронавируса. COVID-19 лабораторно подтвердили у 5 воспитанников одной группы.

Об этом сообщил оперативный штаб Тернопольского городского совета. Отмечается, что все контактные лица будут находиться в течение этого времени на самоизоляции и под наблюдением медиков.

В то же время в штабе отметили, что о возобновлении работы садика №6 будет сообщаться дополнительно.

В детском саду Тернополя вспышка коронавируса.
Оперативный штаб Тернопольского горсовета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в одном из детсадов в г. Бровары Киевской области.

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