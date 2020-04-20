В Тернополе COVID-19 за несколько дней убил 43-летнюю женщину

В Тернополе в воскресенье, 19 апреля, на праздник Пасхи от коронавируса COVID-19 умерла 43-летняя жительница города Почаев.

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Украинка проходила лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минздрава о ситуации с пандемией в регионе.

В Тернополе умерла пациентка с коронавирусом Иллюстрация

Известно, что женщина поступила в Почаевскую районную больницу 15 апреля. 19 апреля в 19:30 ее в тяжелом состоянии перевели в Тернопольскую больницу скорой помощи. В этот же день в 21:30 женщина умерла.

Как писал OBOZREVATEL, в Ривненской области у четырех пациентов, которые после инфицирования и лечения сдали негативные тесты на коронавирус, повторно обнаружили COVID-19.

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