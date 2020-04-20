Главная Новости
20 апреля • обновлено в 18:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Тернополе COVID-19 за несколько дней убил 43-летнюю женщину

7.1т
Читать материал на украинском

В Тернополе в воскресенье, 19 апреля, на праздник Пасхи от коронавируса COVID-19 умерла 43-летняя жительница города Почаев.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Украинка проходила лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минздрава о ситуации с пандемией в регионе.

В Тернополе умерла пациентка с коронавирусом

В Тернополе умерла пациентка с коронавирусом

Иллюстрация

Известно, что женщина поступила в Почаевскую районную больницу 15 апреля. 19 апреля в 19:30 ее в тяжелом состоянии перевели в Тернопольскую больницу скорой помощи. В этот же день в 21:30 женщина умерла.

Как писал OBOZREVATEL, в Ривненской области у четырех пациентов, которые после инфицирования и лечения сдали негативные тесты на коронавирус, повторно обнаружили COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Тернополь
Теги
инфекция болезнь смерть вирус
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
1
Смешно
0
Интересно
15
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олесь Андрій
Олесь Андрій
Московськ Церква знищує своїх прихильників...і не тільки в Почаєві.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги