В тени "Чернобыля": почему в России продолжают использовать старые реакторы

В России по сей день работают десять реакторов, идентичных тем, что были использованы в Чернобыле - три на Ленинградской, три на Смоленской и еще четыре на Курской АЭС.
Как передает ВВС, специалисты МАГАТЭ признали небезопасными конструкцию реакторов РБМК-1000 еще в 1993 году по итогам независимого расследования причин аварии на ЧАЭС.
Все реакторы этого типа были построены с 1976 по 1990 годы и были рассчитаны на 30-летний срок службы. "Росатом" неоднократно продлевал эксплуатацию реакторов РБМК-1000 и планирует постепенно вывести их из эксплуатации лишь до 2035 года. При этом в РФ подчеркивают, что окончательные сроки будут зависеть от "динамики спроса и предложения на рынке".
В "Росатоме" также утверждают, что после Чернобыля реакторы РБМК существенно реконструировали, чтобы исключить даже гипотетическую вероятность крупной аварии.
Вместе с тем ученые Курчатовского института Александр Румянцев и Валентин Федуленко в своем недавнем исследовании отметили, что по своей физике и конструкции реакторы РБМК "продолжают оставаться наиболее сложными объектами атомной энергетики, с трудом поддающимися математическому моделированию".
Чернобыль
Крым.Реалии
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