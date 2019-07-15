Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

В тени "Чернобыля": почему в России продолжают использовать старые реакторы

Читать материал на украинском

В России по сей день работают десять реакторов, идентичных тем, что были использованы в Чернобыле - три на Ленинградской, три на Смоленской и еще четыре на Курской АЭС.

Как передает ВВС, специалисты МАГАТЭ признали небезопасными конструкцию реакторов РБМК-1000 еще в 1993 году по итогам независимого расследования причин аварии на ЧАЭС.

Все реакторы этого типа были построены с 1976 по 1990 годы и были рассчитаны на 30-летний срок службы. "Росатом" неоднократно продлевал эксплуатацию реакторов РБМК-1000 и планирует постепенно вывести их из эксплуатации лишь до 2035 года. При этом в РФ подчеркивают, что окончательные сроки будут зависеть от "динамики спроса и предложения на рынке".

Новости
Если Чернобыль повторится: врач рассказал, что делать при утечке радиации

В "Росатоме" также утверждают, что после Чернобыля реакторы РБМК существенно реконструировали, чтобы исключить даже гипотетическую вероятность крупной аварии.

Вместе с тем ученые Курчатовского института Александр Румянцев и Валентин Федуленко в своем недавнем исследовании отметили, что по своей физике и конструкции реакторы РБМК "продолжают оставаться наиболее сложными объектами атомной энергетики, с трудом поддающимися математическому моделированию".

Чернобыль

Чернобыль

Крым.Реалии

После выхода сериала "Чернобыль", количество туристов, желающих попасть в зону отчуждения, увеличилось на треть. И большую часть составляют иностранцы. Ранее OBOZREVATEL писал, как на самом деле живут люди вблизи Чернобыля.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Чернобыльская зона" на OBOZREVATEL.

Тема
Чернобыльская зона
Место
Россия
Тег
ЧАЭС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
4
Смешно
2
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Вы на свои бы реакторы посмотрели, из 15 реакторов только у 4 еще не вышел срок эксплуатации.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel