В теле человека нашли ткань, устойчивую к коронавирусу

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе не доказали, что коронавирус может проникнуть в организм через глаза.

В новом исследовании обнаружили, что роговица – прозрачный купол в передней части глаза, который покрывает радужную оболочку и зрачок – оказалась устойчивой к коронавирусной инфекции экспериментальным путем, пишет Science Alert.

"Наши результаты не доказывают, что все роговицы устойчивы к COVID-19. Но каждая донорская роговица, которую мы тестировали, была устойчива к новому коронавирусу", – говорит молекулярный микробиолог Джонатан Дж. Майнер, главный автор исследования.

В экспериментах с использованием ткани роговицы от 25 людей, а также мышей исследователи подвергли ткань глаза воздействию трех отдельных вирусов: SARS-CoV-2, вируса Зика и вируса простого герпеса 1 (ВПГ-1).

Эксперимент показал, что в эксплантах роговицы человека (которые также содержали ткань конъюнктивы, мембрану, покрывающую остальную часть передней части глаза) вирус герпеса и Зика был способен реплицироваться в ткани, но тесты не показали никаких признаков репликации коронавируса.

"Известно, что роговица и конъюнктива имеют рецепторы для нового коронавируса, но в наших исследованиях мы обнаружили, что вирус не реплицируется в роговице", – говорит автор исследования и офтальмолог Раджендра Апте.

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