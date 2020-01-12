В Тегеране мощно выразили поддержку жертвам катастрофы Boeing: фотофакт

Жители Тегерана выразили мощную поддержку семьям жертв катастрофы украинского Boeing 737 в Иране, которая произошла 8 января.

Они развесили по всему городу траурные плакаты. Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу "Выпускайте Кракена!".

"По всему Тегерану в знак солидарности с родственниками жертв крушения украинского боинга развесили такие вот траурные плакаты. На них нанесены надписи "Мы все сострадаем" и "Соболезнования семьям погибших". Люди сочувствуют…" – говорится в сообщении.

В Тегеране мощно выразили поддержку жертвам катастрофы Boeing t.me/rlz_the_kraken

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

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