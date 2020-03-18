В Таиланде придумали тест, определящий коронавирус за полчаса

Ученые в Таиланде разработали экспресс-тест для выявления в организме человека коронавируса Covid-19.

Изобретение сделали в Институте науки и технологий Видьясиримедхи (VISTEC), сообщается в Twitter MThai и Bangkok Post.

Клинические испытания разработки хотят начать уже в апреле. Ученые уверяют, что придуманный ими тест может показать результат уже через 30-45 минут. По словам преподавателя факультета биомолекулярной науки и техники Чаясита Уттамапинанта, в целом для эксперимента медики намерены выпустить до 4 тыс. экспресс-тестов каждый день. Стоимость каждого из них составит порядка 475 батов ($15).

Тест на коронавирус "Главком"

Однако управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Таиланда призвало граждан не покупать тесты на коронавирус, которые продаются в сети, поскольку ни один из них не был сертифицирован властями.

สำหรับชุดตรวจ #โควิด19 ของ VISTEC และ ศิริราชนะครับ



- ยืนยัน มีการพัฒนาแล้ว

- เข้าสู่กระบวนการทดลองทางคลินิกในเดือนหน้า

- ความเร็วในการทราบผลคือ 30-45 นาที

- ต้นทุนไม่ถึง 500

- สามารถผลิตได้จำนวนมาก



*ต้องรอยืนยันผลการทดสอบการใช้งาน - การยืนยันผลตรวจ



ปัจจุบันอยู่ในระหว่างทดสอบ — MThai (@mthai) March 18, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

экспресс-тесты на коронавирус уже начали применять в Китае, Японии, Южной Корее и в странах Европы. Чтобы сделать тест, необходимо взять небольшое количество крови из вены и несколько капель ввести в устройство. В течение 15 минут система выдает ответ, есть ли признаки заражения.

А в Киеве частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19 по 16 тыс. грн. Такая цена крайне возмутила украинцев.

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