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18 марта • обновлено в 09:53
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В Таиланде придумали тест, определящий коронавирус за полчаса

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Ученые в Таиланде разработали экспресс-тест для выявления в организме человека коронавируса Covid-19.

Изобретение сделали в Институте науки и технологий Видьясиримедхи (VISTEC), сообщается в Twitter MThai и Bangkok Post.

Клинические испытания разработки хотят начать уже в апреле. Ученые уверяют, что придуманный ими тест может показать результат уже через 30-45 минут. По словам преподавателя факультета биомолекулярной науки и техники Чаясита Уттамапинанта, в целом для эксперимента медики намерены выпустить до 4 тыс. экспресс-тестов каждый день. Стоимость каждого из них составит порядка 475 батов ($15).

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

"Главком"

Однако управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Таиланда призвало граждан не покупать тесты на коронавирус, которые продаются в сети, поскольку ни один из них не был сертифицирован властями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Таиланд
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