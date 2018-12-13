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В связи с Томосом: в Украине решили создать новый государственный орган

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В связи с предоставлением Томоса УПЦ в Украине появится Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести.

Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук. Основная ее деятельность будет связана с национальными меньшинствами, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы создаем в следующем году еще один центральный орган, который будет называться Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести", — сообщил он.

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В связи с Томосом: в Украине решили создать новый государственный орган

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По словам министра, целью нового органа будет пресечение нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу. "Мы поликонфессионная страна, мы мультикультурная страна с большим культурным разнообразием, и необходимо принимать во внимание все эти моменты", — подчеркнул Нищук.

Евгений Нищук

Евгений Нищук

Цензор.НЕТ

Отмечается, что уже в ближайшее время проект по созданию Службы, которая будет координироваться Министерством культуры, передадут для рассмотрения в правительственный комитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была озвучена точная дата получения Украиной Томоса об автокефалии.

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Евгений Нищук
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Христос сказал, что звери имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить, и тут, бац, новый госорган разрулит эту проблему, очем вы только думаете, так нельзя
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну все правильно,должен же "свободой совести" кто то управлять !
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