В связи с Томосом: в Украине решили создать новый государственный орган

В связи с предоставлением Томоса УПЦ в Украине появится Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести.

Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук. Основная ее деятельность будет связана с национальными меньшинствами, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы создаем в следующем году еще один центральный орган, который будет называться Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести", — сообщил он.

Слово и Дело

По словам министра, целью нового органа будет пресечение нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу. "Мы поликонфессионная страна, мы мультикультурная страна с большим культурным разнообразием, и необходимо принимать во внимание все эти моменты", — подчеркнул Нищук.

Евгений Нищук Цензор.НЕТ

Отмечается, что уже в ближайшее время проект по созданию Службы, которая будет координироваться Министерством культуры, передадут для рассмотрения в правительственный комитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была озвучена точная дата получения Украиной Томоса об автокефалии.